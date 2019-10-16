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32 شهرا بدون الإنفاق على الأسرة.. تقود زوج بأكتوبر للحبس شهرا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 ص
32 شهرا بدون الإنفاق على الأسرة.. تقود زوج بأكتوبر للحبس شهرا محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية عن 32 شهرا، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وأطفاله الثلاثة، والبالغة 160 ألف جنيه كمتجمد، بمقدار 5000 عن كل شهر.

تفاصيل الدعوى، تعود إلى تقدم الزوجة مروة.ن.أ، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلب تطليقها للضرر من زوجها "راضى.ن.د"، لاستحالة العشرة بينهم، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات أولادها، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وبتداول الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على ميراثها الشرعى، لتأسيس محل تجارى لبيع الملابس.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ 32 شهرا، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، واجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، فقام الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

حكم نشوز

حبس زوج

العنف ضد الزوجات

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