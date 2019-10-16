سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

3 مميزات تعود على مصر بسبب برتوكول "كيوتو".. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:15 ص
3 مميزات تعود على مصر بسبب برتوكول "كيوتو".. تعرف على التفاصيل على عبد العال
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسات العامة الأخيرة إلى لجنة  الطاقة بمجلس النواب،  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على برتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة،  بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المقبل الاتفاقية .

ويلزم برتوكول كيوتو الدول الصناعية  بالحد من اتبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى ضوء اتفاقية تغيير المناخ خلال فترة التزام أولى من 2008 حتى 2012 .

كما يلزم برتوكول كيوتو بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء وتأهيل قدرات الدول النامية للوفاء بالتزاماتها فى إطار تنفيذ الاتفاقية والتعامل مع الآثار الضارة لظاهرة تغير المناخ، وتهدف تعديلات البرتوكول إلى إنشاء فترة انتقالية ثانية تبدأ من عام 2013  وتنتهى عام 2020، حيث تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها .

و هناك أهمية لتعديلات البرتوكول بالنسبة للدول النامية ومنها مصر تتمثل فيما يلى :

1- لاترتب فترة الالتزام الثانية أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبرتوكول

2- تعتبر أحد أهم أوراق الضغط التى تستغلها الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة للتاكد من تنفيذ التزماتها لفترة ما قبل عام 2020 والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى  وبناء القدرات للدول المالية.

3- إمكانية استفادة الدول النامية من المشاركة فى آلية التنمية النظيفة التى تتيح نقل التكنولوجيا للدول النامية


مجلس النواب

برتوكول كيوتو

اتفاقية تغيير المناخ

لجنة الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

على عبد العال يعلن تشكيل لجنة برلمانية جديدة لمكافحة الإرهاب.. خبير أمنى: اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل.. ووكيل مجلس النواب: نحتاج لتوعية الشباب بخطورة الإرهاب والأفكار المتطرفة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:54 ص

الرئيس الصربي يفتتح أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عبد العال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:28 م

على عبد العال يشارك باجتماع المجموعة العربية فى الاتحاد البرلمانى الدولى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:26 م

على عبد العال يشارك فى اجتماعات لجنة الاتحاد البرلمانى الدولى.. صور

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة