242 فتاة من المشاركات فى قطار الشباب فى زيارة لمتحف النيل بأسوان

كتبت أسماء نصار

زارت نحو 242 فتاة من مختلف محافظات الجمهورية، القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية والمنصورة والإسكندرية والدقهلية والبحر الأحمر وشمال سيناء والإسماعيلية والغربية َبنة سويف والمنيا، متحف النيل بأسوان، خلال مشاركتهم فى رحلات قطار الشباب للموسم الشتوى الجديد.

واستمعت الفتيات المشاركات فى قطار الشباب للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على مقتنيات دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان، وفى نهاية الجولة التقطن الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.