سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

242 فتاة من المشاركات فى قطار الشباب فى زيارة لمتحف النيل بأسوان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:18 م
242 فتاة من المشاركات فى قطار الشباب فى زيارة لمتحف النيل بأسوان متحف النيل بأسوان
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زارت نحو 242 فتاة من مختلف محافظات الجمهورية، القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية والمنصورة والإسكندرية والدقهلية والبحر الأحمر وشمال سيناء والإسماعيلية والغربية َبنة سويف والمنيا، متحف النيل بأسوان، خلال مشاركتهم فى رحلات قطار الشباب للموسم الشتوى الجديد. 
 
واستمعت الفتيات المشاركات فى قطار الشباب للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على مقتنيات دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان، وفى نهاية الجولة التقطن الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.
 
ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

السد العالى

متحف النيل

اسوان

قطار الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تحويل متحف النيل إلى المركز الثقافى الإفريقى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:45 م

متحف النيل بأسوان يستقبل أولى أفواج قطار الشباب للموسم الشتوى الجديد

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 01:19 م

صور.. متحف النيل بأسوان يستقبل المشاركين بالملتقى الأفريقى الرياضى الأول من 27 دولة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 09:49 ص

محافظ أسوان يتفقد إنشاءات المسرح المكشوف بمتحف النيل

الخميس، 15 أغسطس 2019 08:15 م

825 ألف زائر لمتحف النيل منذ افتتاحه فى 2016.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 02:00 ص

متحف النيل بأسوان: نتطلع للوصول إلى مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة