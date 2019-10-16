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24 أكتوبر.. انطلاق المؤتمر العلمى الأول لقسم طب الكبد للأطفال بجامعة المنوفية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:02 م
24 أكتوبر.. انطلاق المؤتمر العلمى الأول لقسم طب الكبد للأطفال بجامعة المنوفية عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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ينظم قسم طب الكبد والجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، مؤتمره العلمى الأول وذلك فى الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد والدكتورة هناء العربى رئيس القسم وبرئاسة الدكتورة نرمين العدوى.

 

وأشار الدكتور حسام بسيونى سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش من خلال 4 جلسات و30 محاضرة علمية الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد وأمراض الجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال بمشاركة 10 جامعات مصرية .

 

وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضا زراعة الكبد فى الأطفال واستعراض خبرة المعهد فى ذلك والذى يعد أكبر مركز لزراعة الكبد فى الأطفال فى مصر، الى جانب مناقشة الجديد فى علاج فيروس Cو Bفى الأطفال والإمساك المزمن وطرق علاجه والتهاب القولون التقرحى ونزيف الجهاز الهضمى العلوى فى الأطفال .

 

وأشار إلى أن المؤتمر سيسبقه ورشة عمل فى العاشرة صباحا قبل افتتاح المؤتمر سيتم خلالها لتدريب شباب الأطباء على مناظير الجهاز الهضمى العلوى السفلى المؤتمر سيحضره أكثر من 500 أستاذ واستشارى طب الأطفال من جامعات مصر المختلفة والمستشفيات التعليمية ومستشفيات الصحة والتأمين والشرطة والقوات المسلحة.

 

 


مؤتمر علمي

طب الكبد فى الأطفال

معهد الكبد القومى

جامعة المنوفية

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