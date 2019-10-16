سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

10 نقاط تلخص كل ما تريد معرفته عن الحرب الأهلية باليونان.. فى ذكرى انتهائها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:50 م
10 نقاط تلخص كل ما تريد معرفته عن الحرب الأهلية باليونان.. فى ذكرى انتهائها حرب اليونان
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت اليونان فى الفترة ما بين عامى 1946-1949 حربا أهلية وقعت بين جيش الحكومة اليونانية المدعومة من قبل بريطانيا العظمى والولايات والمتحدة وبين الجيش الديمقراطى اليونانى، وهو الجناح العسكرى للحزب الشيوعى اليونانى، بدعم من يوغوسلافيا وألبانيا وبلغاريا، واندلعت عندما اختبأ أنصار جيش التحرير الشعبى السابق وكانوا تحت سيطرة الحزب الشيوعى اليونانى وقاموا بتنظيم الجيش الديمقراطى.

وفى ذكرى انتهائها الموافق يوم 16 أكتوبر.. تعرف على الحرب الأهلية باليونان × 10 نقاط:
 

  • اندلعت الحرب الأهلية فى اليونان عام 1946
  • استمرت الحرب متواصلة لمدة 4 سنوات
  • وقعت نتيجة للصراع بين قطبى اليسار واليمين بسبب فراغ السلطة عقب نهاية احتلال قوات المحور
  • وقعت أولى بوادر الحرب الأهلية بين عامى 1942-1944، أثناء الاحتلال النازى
  • وقعت الحرب بين الحكومة اليونانية وبين الجيش الديمقراطى اليونانى (جناح عسكرى للحزب الشيوعى)
  • شكل الشيوعيون حكومة مؤقتة واستخدموا الجيش الديمقراطى كجناح عسكرى لهم
  • عرضت الدول الشيوعية المجاورة وهى ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا الدعم اللوجستى للحكومة المؤقتة
  • هزم الشيوعيين على يد القوات الحكومية بدعم أمريكى
  • خلفت هذه الحرب مؤسسة أمنية تعادى الشيوعية بشدة
  • انتهت الحرب الأهلية 1949

اليونان

الحرب الأهلية فى اليونان

الشيوعيين فى اليونان

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زى النهاردة.. انتهاء الحرب الاهلية فى اليونان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:10 ص

انتخابات موزمبيق.. اختبار السلام بعد اتفاقية لوقف الحرب الأهلية.. 4 مرشحين يتنافسون على 13 مليون صوت.. الرئيس المنتهية ولايته يرفع شعار: "أنا النحل الذى سيصنع العسل للجميع".. والاتحاد الأفريقى يراقب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:30 م

الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن "خطأ الحرب الأهلية"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:41 ص

جمال بنكهة أفريقية.. 5 أفريقيات على عرش الأغنى والأجمل فى عالم الموضة وعروض الأزياء.. هربن من الحروب الأهلية ووضعن بصمة القارة السمراء أمام أعين العالم.. "صور"

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:00 ص

شاهد.. قنبلة من مخلفات الحرب الأهلية تثير الفزع بشاطئ فى برشلونة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة