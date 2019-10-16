10 نقاط تلخص كل ما تريد معرفته عن الحرب الأهلية باليونان.. فى ذكرى انتهائها

شهدت اليونان فى الفترة ما بين عامى 1946-1949 حربا أهلية وقعت بين جيش الحكومة اليونانية المدعومة من قبل بريطانيا العظمى والولايات والمتحدة وبين الجيش الديمقراطى اليونانى، وهو الجناح العسكرى للحزب الشيوعى اليونانى، بدعم من يوغوسلافيا وألبانيا وبلغاريا، واندلعت عندما اختبأ أنصار جيش التحرير الشعبى السابق وكانوا تحت سيطرة الحزب الشيوعى اليونانى وقاموا بتنظيم الجيش الديمقراطى.

وفى ذكرى انتهائها الموافق يوم 16 أكتوبر.. تعرف على الحرب الأهلية باليونان × 10 نقاط:

