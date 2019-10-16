10 نقاط تلخص كل ما تريد معرفته عن الحرب الأهلية باليونان.. فى ذكرى انتهائها

شهدت اليونان فى الفترة ما بين عامى 1946-1949 حربا أهلية وقعت بين جيش الحكومة اليونانية المدعومة من قبل بريطانيا العظمى والولايات والمتحدة وبين الجيش الديمقراطى اليونانى، وهو الجناح العسكرى للحزب الشيوعى اليونانى، بدعم من يوغوسلافيا وألبانيا وبلغاريا، واندلعت عندما اختبأ أنصار جيش التحرير الشعبى السابق وكانوا تحت سيطرة الحزب الشيوعى اليونانى وقاموا بتنظيم الجيش الديمقراطى.
وفى ذكرى انتهائها الموافق يوم 16 أكتوبر.. تعرف على الحرب الأهلية باليونان × 10 نقاط:
- اندلعت الحرب الأهلية فى اليونان عام 1946
- استمرت الحرب متواصلة لمدة 4 سنوات
- وقعت نتيجة للصراع بين قطبى اليسار واليمين بسبب فراغ السلطة عقب نهاية احتلال قوات المحور
- وقعت أولى بوادر الحرب الأهلية بين عامى 1942-1944، أثناء الاحتلال النازى
- وقعت الحرب بين الحكومة اليونانية وبين الجيش الديمقراطى اليونانى (جناح عسكرى للحزب الشيوعى)
- شكل الشيوعيون حكومة مؤقتة واستخدموا الجيش الديمقراطى كجناح عسكرى لهم
- عرضت الدول الشيوعية المجاورة وهى ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا الدعم اللوجستى للحكومة المؤقتة
- هزم الشيوعيين على يد القوات الحكومية بدعم أمريكى
- خلفت هذه الحرب مؤسسة أمنية تعادى الشيوعية بشدة
- انتهت الحرب الأهلية 1949
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة