سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

10 معلومات عن مكتبة الاسكندرية بمناسبة مرور 17 عامًا على إنشائها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:15 ص
10 معلومات عن مكتبة الاسكندرية بمناسبة مرور 17 عامًا على إنشائها مكتبة الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الاسكندرية فى كل عام بإفتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة، و الذى يواكب 16 أكتوبر 2002 و تعتبر مكتبة الاسكندرية هى إعادة إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة و صرح ثقافى عالمى متكامل يقدم كافة ألوان الثقافة لمصر و العالم العربى، كما أنها تعد رابع أكبر مكتبة فراكوفونية فى العالم.

و هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن مكتبة الإسكندرية وهى:

1- أنشأت مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبى ، لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة ، و التى كانت أكبر مكتبات العالم فى ذلك الوقت.

2- تم افتتاح المكتبة الحديثة فى 16 أكتوبر 2002 

3- المكتبة تحتوى على  مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بنحو 2 مليون و 153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم

4- وصل حجم العضوية بالمكتبة العامة للكتب  إلى أكثر من 118 ألفا عضو، و تمتد  خدمات المكتبة إلى الطلاب من 15 محافظة أخرى من خلال "سفارات المعرفة".

5- المكتبة بها 7 مكتبات متخصصة وهى مكتبة المكفوفين، ومكتبة المواد السمعية و البصرية ، مكتبة الأطفال، ومكتبة النشئ، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط

 6- المكتبة بها 3 متاحف رئيسية و هى متحف الاثار و متحف المخطوطات و متحف السادات

7- يتبع المكتبة مركز القبة السماوية، فى شكل دائرى مميز للبناء الهندسى للمكتبة و يهدف إلى نشر الثقافة العلمية و يقام به المعارض وورش العمل كما يحتوى على متحف لتاريخ العلوم الطبيعية

8- يوجد بالمكتبة 9 معارض دائمة وهى معرض  الإسكندرية عبر العصور،  عالم شادي عبد السلام،  روائع الخط العربي،  تاريخ الطباعة،  كتاب الفنان،  الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، معرض  محيي الدين حسين: مشوار إبداعي؛ معرض أعمال الفنان عبد السلام عيد،  مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين

9- يوجد بالمكتبة مركز للمؤتمرات، تم بناؤه بشكل معمارى مميز على أحدث الطرز المعمارية الحديثة

10 تحتوى المكتبة على 7 مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ، مركز الخطوط والكتابة ، العلوم المعلوماتية ، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط ، مركز الفنون ، البحوث العلمية ، منتدى الحوار

مكتبة الاسكندرية (1)
 
مكتبة الاسكندرية (2)
 
مكتبة الاسكندرية (3)
 
مكتبة الاسكندرية (4)
 
مكتبة الاسكندرية (5)
 
مكتبة الاسكندرية (6)
 
مكتبة الاسكندرية (7)
 
مكتبة الاسكندرية (8)
 
مكتبة الاسكندرية (9)
 
مكتبة الاسكندرية (10)

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

نشأة مكتبة الاسكندرية

احياء مكتبة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة