وكيل تضامن الأقصر: دعم الأهالى بـ"تكافل وكرامة" وتسليم البطاقات للإدارات اليوم

الأقصر - أحمد مرعى

قال محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إنه يتم العمل على قدم وساق لخدمة المواطنين والحالات الأكثر احتياجاً لتسجيلهم فى برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عقب قرار إعادة العمل على تسجيل الحالات واستئناف العمل والتسجيل على أجهزة التابلت لبرنامج تكافل وكرامة بعد عمل التحديث اللازم له، حيث عقد اجتماع مؤخراً فى مقر إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بالأقصر، لمتابعة بطاقات برنامج تكافل وكرامة الجديدة التى استلمتها المديرية الأسبوع الماضى.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر خلال الاجتماع أن يتم مواصلة استقبال المواطنين بالوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، والذين يرغبون فى الحصول على المساعدة بشرط انطباق التعليمات عليهم، حيث يعتبر استحقاق برنامج تكافل 325 جنيها، بالإضافة إلى الأبناء 80 جنيها للمرحلة الابتدائية، و100 جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيها للمرحلة الثانوية، أما استحقاق برنامج كرامة هو استحقاق فردى بمبلغ 450 جنيها، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع العبء عن الأسر المستحقة وتحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضح وكيل التضامن الإجتماعى بالأقصر، أنه تم الانتهاء من إجراءات فرز بطاقات تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانية تم تحديثها بعد تسلمها من الوزارة، ومنها حالات العجز التى تم تعديل المبالغ المستحقة لها من 323 جنيها إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى إعادة إصدار تكافل وكرامة.

وخلال الاجتماع قال بستانى عبدالعزيز مدير إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بالأقصر، أن جميع الإدارات الاجتماعية بالمحافظة استلمت الأعداد التى تخصها، لتبدأ اليوم الأربعاء، فى توزيعها على وحدات الضمان الاجتماعي، حيث إنه سيتم التسليم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة، وعضوية 4 مسئولين من الإدارة الاجتماعية بمرافقة أخصائى قسم الرقابة والمتابعة و2 مراجعين، طبقاً لتعليمات الواردة من الوزارة.

وأضاف مدير إدارة الحماية الإجتماعية والإغاثة – خلال اللقاء – أنه لأول مرة ستكون البطاقة مطبوع عليها إسم الوصى وذلك للتخفيف على المواطنين الأوصياء خلال إجراءات الصرف، موضحاً أن الإدارة أصدرت عدة تعليمات وإجراءات تسليم البطاقات لمستحقيها من المواطنين، وكيفية التوزيع فى مقار الوحدات الإجتماعية، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير الأمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين من أبناء محافظة الأقصر بجميع إدارات الشئون الاجتماعية بمراكز ومدن المحافظة.



وكيل تضامن الأقصر يعلن مواصلة دعم الأهالي ببرنامج تكافل وكرامة

التضامن بالاقصر تعلن تسليم البطاقات للإدارات الاجتماعية بدءاً من اليوم الأربعاء

جانب من لقاء قيادات تضامن الأقصر لدعم الأهالى بتكافل وكرامة