وكالة الأنباء الصينية: رؤساء شركات العالمية يشيدون بقطاع النفط المتفتح فى مصر

إيمان حنا

أكد رؤساء شركات النفط العالمية يوم الثلاثاء، أن قطاع النفط المصرى أصبح بيئة ودية للاستثمار بفضل الإصلاحات التشريعية للحكومة والاكتشافات النفطية الأخيرة فى مصر.

أتت تصريحاتهم خلال مؤتمرMediterranean Offshore Conference MOC، المنعقد فى الإسكندرية فى مصر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل، إن مصر وجهة مهمة لشركته فى التنقيب عن النفط، تقوم الشركة البريطانية الهولندية حاليا بأنشطة استكشاف على عمق 6000 متر فى دلتا النيل وإجراء المسوحات الزلزالية، كما تقوم بتطوير حقل غاز غرب الدلتا المرحلة 9 بي لبدء الإنتاج بعد ستة أشهر من الحفر.

وفى الوقت نفسه، قال العضو المنتدب لشركة إديسون فى مصر نيكولاس كاتشاروف، إن مصر لديها إمكانات لتكون مركز رئيسي للطاقة فى المنطقة، كاشفا أن إديسون ضخت استثمارات بقيمة 300 مليون دولار أمريكى لتطوير حقل الغاز في أبو قير بالإسكندرية، مما ضاعف إنتاجه فى العامين الماضيين.

وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمار 100 مليون دولار فى مصر فى السنة المالية الحالية، مضيفا أن هناك خطة جارية لحفر بئرين جديدين فى المياه العميقة فى البحر المتوسط فى الربع الأخير من عام 2019.

من جانبه، استعرض رئيس شركة إينى الإيطالية لوكا دي كارو نتائج مشاريع النفط والغاز المنفذة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وقال دي كارو "يمثل حقل غاز ظهر فى البحر المتوسط قصة نجاح حيث تضاعف إنتاجه أكثر من سبع مرات منذ ديسمبر 2017 ليصل إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا".

وكشف عن خطة لزيادة إنتاج ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من 13 بئرا بنهاية أكتوبر.

تهدف خطة عمل إيني إلى حفر 11 بئرا في دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس في عام 2019، إلى جانب تسعة آبار أخرى في عام 2020 كجزء من خطة لتوسيع أنشطة الاستكشاف"، أضاف دي كارو.

صرح كريم علاء، المدير العام لشركة بريتيش بتروليوم في مصر، أن مصر فى وضع جيد لتصبح مركز عالمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي في مركز تجارة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الحديثة.

وقال إن استثمارات شركة بريتيش بتروليوم في مصر تتجاوز 35 مليار دولار، مضيفا أن العملاق البريطاني يعمل على توسيع أنشطته في مصر.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد اكتشافات الغاز الرئيسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حقل غاز ظهر الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. في سبتمبر الماضي، أعلنت مصر عن الاكتفاء الذاتي في استهلاك الغاز الطبيعي مع الزيادة التدريجية في الإنتاج المحلي وخطة تطوير حقول الغاز الرئيسية في البحر المتوسط بالتعاون مع شركات عالمية عملاقة.