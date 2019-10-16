وفد اتحاد الصناعات المصرية يلتقى الرابطة الألمانية لصناعة السيارات في برلين

كتب إسلام سعيد

فى ثانى أيام زيارته إلى ألمانيا التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، مع الدكتور كورت كريستيان الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة السيارات VDA الألمانية والتي تضم 600 عضواً من مصنعي السيارات في ألمانيا لبحث أفق التعاون في مجال صناعة السيارات والتي توليها مصر اهتماماً كبيرا.

وفي ضوء إعلان يان خويا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالقاهرة بزيارة وفد من شركة ديملر الألمانية ومن رابطة صناعة السيارات إلى مصر في شهر ديسمبر القادم فقد حث السويدي على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الزيارة من قبل مصنعي السيارات الألمان وزيادة عددهم، مع إبداء الاستعداد التام لمد الوفد بكافة المعلومات والبيانات التي قد يتطلبونها وذلك لتيسير مهمتهم وللقيام بالتحضير لاستقبالهم من رجال الصناعة والأعمال المصريين وكذلك الأطراف والجهات المصرية المعنية، مؤكداً على أهمية صناعة السيارات للاقتصاد المصري لما يمكنه من توفير فرص استثمارية جديدة وكذلك فرص عمل وفيرة.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من موقع متميز يؤهلها لتكون مركزاً لتطوير صناعة السيارات وقطع الغيار وإقامة الصناعات المغذية والتصدير إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية.