وصول مياه ترعة الشيخ جابر الصباح لبئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن وصول مياه ترعة الشيخ جابر الصباح إلى محطة بئر العبد، ضمن مشروع وصول ترعة السلام لمناطق بئر العبد فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن المشروع القومى لتنمية شمال سيناء.

وكان سبق وتم الإعلان فى أغسطس الماضى عن توصيل مياه الرى بمشروع ترعة السلام حتى الكيلو 34.5، وتشغيل مأخذى الرى الثالث والرابع، لرى ذمام حوالى عشرة آلاف فدان بمنطقة بالوظة ورمانة، وذلك تمهيدًا لوصول المياه إلى منطقة مدينة بئر العبد.

وفى بيان لها سبق وكشفت وزارة الموارد المائية والرى، عن أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف إلى استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام وتحقيق التنمية الشاملة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بغرض التخفيف عـن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.

وتم الانتهاء من سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالى 221 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالى 560 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان، فقد تم الانتهاء من فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقى ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة، ما تم تنفيذه من أعمال حوالى 340 مليون جنيه، و5 قرى توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة 120 مليون جنيه.