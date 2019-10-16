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وسط فضيحة سياسية.. الشرطة البرازيلية تداهم منزل رئيس حزب "جاير بولسونارو"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:17 م
وسط فضيحة سياسية.. الشرطة البرازيلية تداهم منزل رئيس حزب "جاير بولسونارو" الشرطة البرازيلية ـ صورة أرشيفية
برازيليا (أ ش أ)

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داهمت الشرطة الفيدرالية فى البرازيل منزل رئيس الحزب اليمينى المتطرف، الذى ينتمى له الرئيس جاير بولسونارو، وذلك فى إطار التحقيق بفضيحة تتعلق بحملة تمويل.

وذكرت الشرطة - فى بيان وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها فتشت 9 مواقع، بينها منزل لوسيانو بيفار فى (ريسيف) بشمال شرق البلاد، ومقر الحزب الاجتماعى الليبرالى المحافظ فى نفس المدينة.

يشار إلى أن الحزب متهم بتسمية مرشحين وهميين غالبيتهم نساء فى الانتخابات العامة، التى جرت فى 2018، من أجل تحويل أموال حكومية إلى خزائنه، وهو أسلوب يشتبه بأن بعض الأحزاب السياسية فى البرازيل استخدمته فى السابق.

 


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