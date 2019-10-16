وزير الخارجية الروسى: موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد

رويترز

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن الدول التى توفر ملاذا للمتشددين الذين يغادرون سوريا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم.

وأكد فى منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد، موضحا أن الحوار بينهم يحقق نتائج ملموسة، مضيفا أن موسكو ستدعم التعاون الأمنى بين سوريا وتركيا على الحدود.

وقال إن ليبيا تواجه مخاطر التحول إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين فى شمال أفريقيا.

وأوضح لافروف إن العملية التركية سمحت لسجناء من تنظيم داعش بالفرار.