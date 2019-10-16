وزارة التجارة: مصر تستضيف معرض الجلود الأفريقى الدولى الأول

أعلن المهندس ياسر المغربى، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، أن مصر ستستضيف معرض الجلود الأفريقى الدولى الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020، والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديرى للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.

وقال خلال مؤتمر إعلان استضافة مصر المعرض، إن المعرض يعد الأول من نوعه فى مجال الصناعات الجلدية فى قارة أفريقيا والشرق الاوسط، مشيراً إلى أن المعرض يسهم فى الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمى والعالمى.

واشار المغربى إلى أهمية المعرض فى انجاح مشروع الروبيكى للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود فى مصر بصفة عامة، مشيراً إلى أن المعرض يعد احد أهم المعارض العالمية فى قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض .

ولفت إلى أن صناعة الجلود فى مصر أصبحت احد التوجهات الرئيسية للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب زيادة الناتج المحلى وزيادة معدلات التصدير والعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن استغلال الاسم التجارى للمعرض الأسيوى الدولى للجلود APLF والذى يقام سنويا بهونج كونج سيسهم فى نجاح معرض الجلود الأفريقي الدولى على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأضاف المغربى أن مدينة الروبيكى تعد إحدى المدن الرائدة لإنتاج الجلود بالشرق الاوسط بحجم إنتاجية يصل إلى 150 مليون قدم مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن المدينة تعد التجمع الصناعى البيئى الأكبر فى قارة أفريقيا والشرق الاوسط المتخصص فى صناعة الجلود طبقاً للمعايير والاعتبارات العالمية .

وأوضح أن المشروع مقام على ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولاً للمنتجات النهائية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة فى صناعة الجلود المصرية بهدف الوصول الى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .