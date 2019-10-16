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هونج كونج تدعو الكونجرس الأمريكى إلى عدم التدخل فى شئونها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:54 م
هونج كونج تدعو الكونجرس الأمريكى إلى عدم التدخل فى شئونها كارى لام زعيمة هونج كونج
أ ش أ

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دعت حكومة هونج كونج، اليوم الأربعاء، الكونجرس الأمريكى إلى "عدم التدخل" فى الشؤون الداخلية للمدينة.
 
وقالت زعيمة هونج كونج، كارى لام، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، التدخل فى شئون البلاد.
 
وجاء بيان حكومة هونج كونج، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكى لثلاثة مشاريع قوانين تدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
 
وكانت الصين، قد أعربت فى وقت سابق، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة إزاء قيام مجلس النواب الأمريكى بتمرير مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية" فى هونج كونج.
 

هونج كونج

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امريكا

كارى لام

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