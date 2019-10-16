نيابة السيدة زينب تقرر حبس عاطلين سرقا سيارة من سائق بعد تخديره

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من سائق بعد تخديره بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من سائق بشركة سياحة بأنه أثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (سبق اتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهداف المذكورين وضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"، تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة واتهامهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.