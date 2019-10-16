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ندوة عن التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعى بمدرسة أبوكبير الثانوية للبنات بالشرقية.. صور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:42 م
ندوة عن التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعى بمدرسة أبوكبير الثانوية للبنات بالشرقية.. صور جانب من الندوة
الشرقية- حمدى عبد العظيم

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عقد مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر، بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة خديجة حسين إبراهيم، مدير مركز إعلام شمال الشرقية. ندوة تثقيفية، بعنوان ( التعامل الأمن مع التواصل الاجتماعى)، بمدرسة أبوكبير الثانوية للبنات، حاضر فيها فتحية الديب، الصحفية بجريدة وموقع اليوم السابع وعضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية، والحاصلة على دورة الدارسات الإستراتجية والأمن القومي، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض،من اكاديمية ناصر العسكرية العليا،  وبحضور كل من محمد حافظ مسئول الإعلام بمركز إعلام شمال الشرقية، وأحمد جودة إخصائى الإعلام بالمركز، ومحمد العوضي، مدير المدرسة وعدد من الإخصائيات بالمدرسة و100 طالبة بالصف الأولى والثانى الثانوى العام.

وتحدثت " فتحية الديب" عن وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على المجتمع وتأثيرها على الأسرة، وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي،التى يتم استخدامها استخدام خاطئ من البعض، وبالرغم من فوائدها فى سرعة الحصول على المعلومة وأيضا سرعة إنتشار المعلومة، وتعزيز نوع جديد من الصحافة وهو صحافة المواطن، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقوم بعض المواطنين بالأماكن التى يصعب على المراسلين الصحفيين الوصول إليها، فى إرسال وعرض المشاكل التى يعانون منها بالقري، ولكن هناك أيضا أضرار كثيرة لمواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت: أن شبكات التواصل الإجتماعي، تسببت فى إهدار الوقت لدى الكثير من مستخدميها فضلا عن الكسل وقتل الإبداع وعزوف الشباب عن القرءاة وإستغراق أكثر أوقاتهم أمام مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن أن بعض المواقع تتسبب فى التضليل بنشر أخبار كاذبة يتم ترويجها من خلال عدد من المواقع.

وتابعت: أن الفيس بوك، تسبب مؤخرا فى خلق عدد من المشاكل لبعض الفتيات، بعد إختراق صفحاتهم على الفيس بوك وتهديدهم وإبتزازهم جنسيا، فضلا عن زيادة نسبة المشاكل الزوجية بسبب مواقع التواصل الإجتماعي، وقامت الطالبات بطرح العديد من الأسئلة عن كفية حماية صفحاتهم من الإختراق وفى حالة حدوث إختراق كيف يتم التعامل؟ بالتقديم إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات لتحرير محاضر.

وأوصت: بضرورة مراقبة الآباء على مواقع التواصل الاجتماعى التى يقوم الأطفال بتفعيل حسابات عليها، وضرورة الرقابة الذاتية والوعى الصحيح بكيفية التعامل معها، وعدم تركهم أوقات كثيرة فى ساعات متأخرة من الليل ولابد من المتابعة المستمرة.

 

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الشرقية

مركز اعلام شمال الزقازيق

كفر صقر

مدرسة أبوكبير الثانوية للبنات

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