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نادى القضاة يهنئ رئيس "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبى للمحكمة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:18 م
نادى القضاة يهنئ رئيس "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبى للمحكمة جانب من الزيارة
كتبت هدى أبو بكر

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زار المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى ، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتهنئته باليوبيل الذهبى للمحكمة.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى لنادي القضاة،أن المستشار عبد المحسن وأعضاء مجلس إدارة النادى قدموا التهنئة لرئيس المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبى لمرور خمسين عاما على إنشاء المحكمة.

وقدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية، درع المحكمة للمستشار رئيس نادي قضاة مصر تقديرا لدور نادى القضاة الكبير فى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

 

 


نادى القضاة

المحكمة الدستورية

اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية

المستشار سعيد مرعى

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