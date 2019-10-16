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نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تخريج دفعة برنامج تدريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:48 م
نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تخريج دفعة برنامج تدريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة جانب من الحفل
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حفل التكريم الختامى لتخريج أول دفعة من البرنامج التدريبى للمعرفة المالية والبنكية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعة المؤتمرات الدولية، والذى تتباه مؤسسة مصر تواصل للتنمية بالتعاون مع جهاز شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص ومديرية التضامن بالأقصر.

وأشاد نائب محافظ الأقصر – خلال الحفل - بالتواجد النسائى الكبير فى تلقى التدريب ومعرفة الجديد فى سوق العمل ، كما تمنى تكرار البرنامج التدريبى مستقبلاً وزيادة عدد المستهدفين ليكونوا على دراية بآليات الإدارة المالية ومحاور التعامل مع البنوك، وذلك فى إطار تنمية المشروعات ما يصب فى مظلة التمكين الإقتصادى للمرأءة المصرية فى اطار خطة التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبها قالت نورا أحمد عثمان مدير جهاز شباب الخريجين ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أن تدريبات المعرفة المالية والبنكية هى من أهم المحاور الرئيسية التى تعتمد عليها وحدة تكافؤ الفرص، حيث أن تمكين السيدات القائمين على المشروعات الصغيرة والكبيرة يحتاج إلى المعرفة المالية لنجاح مشروعاتهم فى سوق العمل، وهو نفس أهداف جهاز شباب الخريجين لمن يرغب فى عمل مشروعات إستثمارية صغيرة أو كبيرة  لجميع الفئات ذكور وأناث لحل مشكلات البطالة.

وقال محمود عاطف مدير مشروع برنامج المعرفة المالية والبنكية أن البرنامج يعمل فى 4 محافظات فى مقدمتها محافظة الأقصر حيث تم اليوم تخريج نحو 150 متدرب أغلبهم من السيدات  ويقوم البرنامج على الدعم التدريبى للنهوض بالمرأة أقتصادياً لتنمية المجتمع ودعم الأستثمار.

 


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