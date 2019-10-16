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نائب الوطنية للانتخابات: قاعدة بيانات الناخبين ساهمت فى نجاح المبادرات الرئاسية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:51 م
نائب الوطنية للانتخابات: قاعدة بيانات الناخبين ساهمت فى نجاح المبادرات الرئاسية المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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أكد المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته الهيئة اليوم مع وزارة الصحة، يأتى بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرات الرئاسية لدعم صحة المصريين، بفضل إمداد تلك المبادرات بقاعدة بيانات الناخبين ومن ثمة القدرة على تحديد الوحدات الصحية القريبة من محال إقامتهم لتقديم الخدمات العلاجية والصحية المناسبة لهم.

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل التحول الرقمى للمجتمع ولضمان الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات، يأتى بروتوكول التعاون الذى يعتمد على قاعدة بيانات الناخبين والتى تعد القاعدة الوحيدة المنضبطة والتى تتضمن بيانات كل ناخب من اسمه ومحل إقامته.

وأشار إلى أن قاعدة بيانات الناخبين ساعدت فى إنجاح المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وخاصة مبادرة "100 مليون صحة"، حيث أصبح الرقم القومى للمواطن مربوط بمعرفة حالته الصحية وتشمل "الضغط، السكر، السمنة فيروس سي وأماكن تلقيه العلاج، لافتا إلى أن الهيئة مختصة قانونا، بوضع قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها على مدار الساعة.

وأضاف أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإمداد وزارة الصحة والسكان، بقواعد الناخبين لربطها مع قاعدة بيانات المواطنين الذين يتم مسحهم بالحملة القومية للقضاء على الأمراض، مشير الى أن الرئيس وجه بالتعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة خاصة في المسح القومي لجميع المصريين وأن هذا البروتوكول أكبر دليل على تفاعل جهات الدولة.

 


الوطنية للانتخابات

بيانات الناخبين

المبادرات الرئاسية

وزارة الصحة

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