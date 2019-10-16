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خلال جلسة البحث والاستكشاف فى عصر التحول الرقمى..

نائب إيجاس السابق: التكنولوجيا أساس عملية تحول مصر لمركز محورى للطاقة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:57 م
نائب إيجاس السابق: التكنولوجيا أساس عملية تحول مصر لمركز محورى للطاقة صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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قال الدكتور أحمد صلاح نائب رئيس شركة إيجاس للإتفاقيات والاستكشاف السابق، خلال جلسة البحث والاستكشاف فى عصر التحول الرقمى خلال فعاليات مؤتمر موك، إن قطاع البترول يعد محركا للنمو في البلاد بفضل الاكتشافات البترولية الأخيرة في المياة العميقة في البحر المتوسط ودلتا النيل والتي تقدم فرصًا جديدة لقطاع البحث والاستكشاف المصري.
 
وأضاف صلاح، أن التكنولوجيا أصبحت قاسما مشتركا وعاملا هاما للمساهمة فى عملية تحول مصر لمركز محورى للطاقة باعتبارها القوة الدافعة نحو المستقبل ومواكبة التطورات.
 
يذكر أنه للمرة الأولى فى تاريخ المؤتمر انعقدت جلسة خاصة لمناقشة التحول الرقمى وأهميته فى مجال البحث والاستكشاف، و التى  تسهم فى جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وبثورة خاصة في المناطق التى تمثل تحديات لبدء أعمال البحث وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة لمواجهتها.
 
كما شهدت أروقة مؤتمر "موك" المنعقد بالإسكندرية إقبالا كبيرا خلال اليوم الثاني خاصة في مجال الأبحاث الفنية والعلمية والتي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى في كل ما يتعلق بصناعة البترول والغاز، وخلال الجلسات العلمية التى عقدت اليوم  تم استعراض قرابة 60 بحثا تمثل كافة مجالات صناعة البترول والغاز والتي تهم بالدرجة الأولى الشركات العاملة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبصورة خاصة منطقة شرق المتوسط.
 
 

ايجاس

البترول

اخبار اقتصاد

الغاز

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