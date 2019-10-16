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"ميتالكو" تخفض خسائرها 6 ملايين جنيه العام المالي 2018-2019

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:29 ص
"ميتالكو" تخفض خسائرها 6 ملايين جنيه العام المالي 2018-2019 وائل يوسف رئيس شركة ميتالكو
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت المؤشرات المالية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع خسائر الشركة العام المالى 2018-2019 بنحو 6 ملايين جنيه على أساس سنوى مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

وبحسب مؤشرات الشركة فإنها خفضت خسائرها السنوية لـ100 مليون جنيه، مقابل خسائر سابقة بلغت 106 ملايين جنيه.

وتعمل الشركة بعد قرار دمجها فى شركة الترسانة البحرية العامة للورش فى مجال تصنيع الهناجر وخطوط الكهرباء والإنشاءات المعدنية، ومن أبرز مشروعاتها مشروع الروبيكى.

وبلغت إيرادات الشركة 130 مليون جنيه تمثل 14% من المستهدف البالغ 458 مليون جنيه، وتمثل 30% من إيرادات العام المالى 2017-2018 ، حيث بلغ الإنتاج السنوى 2000 طن، مقابل 8600 طن العام المالى السابق.

جدير بالذكر أن أجور العاملين بالشركة تصل إلى 115 مليون جنيه لنحو 1550 عاملا  تم فصل 22 منهم، يعملون بالعقود مؤخرا بهدف تخفيض العمالة.

 

 


شركة ميتالكو

العامة للورش

الترسانة البحرية

القابضة للصناعات المعدنية

قطاع الاعمال العام

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