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موسكو: محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتى ثان لمحطة الفضاء الدولية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:00 م
موسكو: محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتى ثان لمحطة الفضاء الدولية دميترى روجوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية
أ ش أ

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كشف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميترى روجوزين، أن محادثات بين بلاده والإمارات جارية حول إرسال رائد فضاء إماراتى ثان إلى محطة الفضاء الدولية عام 2022.
 
وقال روجوزين، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن "المباحثات حول هذا الموضوع بدأت بالفعل على عدة مسارات، والمسار الأول هو تدريب رائد الفضاء الإماراتى".
 
وأضاف، "من المرجح أن يكون موعد التدريب هو الأشهر الأولى من عام 2020 وستكون مدة الإعداد سنة ونصف على الأقل"، مشيرا إلى أنه بحث هذا الموضوع مع نظرائه فى أبو ظبى أمس الثلاثاء، فى إطار زيارة الرئيس الروسى لدولة الإمارات.
 

روسيا

الامارات

موسكو

وكاله الفضاء الروسيه

رائد فضاء اماراتى

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