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موجود بقاعدة حميميم العسكرية..السلاح الروسي الأكثر فعالية ضد الطائرات المسيرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:03 م
موجود بقاعدة حميميم العسكرية..السلاح الروسي الأكثر فعالية ضد الطائرات المسيرة منظومة "تور-إم2" للدفاع الجوي
وكالات

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أظهر هجوم بطائرات دون طيار، في الآونة الأخيرة، على عدة أهداف استراتيجية وتخريب وتدمير عدة منشأت عدم فعالية منظومة الدفاع الجوية الحالية فى الكثير من الأماكن ضد هذا النوع من الأسلحة.

ولكن هل هناك سلاح روسي يستطيع التصدي لسرب طائرات دون طيار بفعالية عالية وتدمير جميع الأهداف؟
 
أظهرت منظومة "تور-إم2" للدفاع الجوي، والتي تم اختبارها في سوريا، مرارا وتكرارا فعاليتها ضد هجات للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم العسكرية.
 
وفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنك ، لأول مرة ظهرت منظومة "تور" في ثمانينيات القرن الماضي، في الاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك الحين تلقت المنظومة عدة تطويرات، حيث هناك منظومة مشابهة لها للقوات البحرية أيضا، والتي تسمح بإطلاق النيران على الأهداف أثناء الحركة، وهي ميزة فريدة من نوعها لا يمتلكها أي جيش في العالم.
 
وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري الروسي، إيجور كوروتشينكو، بأن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور إم 2" من شأنها المساعدة في حماية المنشآت النفطية من هجمات الطائرات المسيرة.
 
يذكرأن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "تور-إم 2" ، هي عبارة عن منظومة تكتيكية لصواريخ دفاع جوي، تعمل في جميع ظروف الأحوال الجوية وتخصص لحماية القوات ، والمقرات على مستوى الفرقة في مناطق تمركزها وأثناء المعركة والتحرك،  بالإضافة إلى حماية مراكز الاتصال ومراكز القيادة والجسور والمطارات والوسائل اللاسلكية والتقنية من هجوم الطائرات والمروحيات والصواريخ الموجهة لاسلكيا بالإضافة إلى القنابل الجوية الموجهة والطائرات المسيرة وغيرها من أنواع الأسلحة الحديثة الدقيقة جدا للعدو الجوي المحتمل.

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