موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016، وقبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية، وتداعيات تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصراع بين تركيا وسوريا، وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق.

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، وبلغ التراجع قرشين ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.16 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع مقابل 16.18 جنيه للشراء، 16.30 جنيه للبيع، خلال تعاملات أمس.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وحضر اللقاء السفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.‪

كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بمعنى أنه ليس مرضا وبائياً إنما ما يتم رصدة سنويا حالات فردية بمعنى أن المرض غير متوطن بمصر ولا داع للخوف أو القلق.

خلفت الحرائق التى اجتاحت عددا من المناطق الواسعة فى لبنان آثار كارثية وخسائر ضخمة سواء فى الغابات والمزارع ومحاصرة عدد من المنازل، فقد لقى 3 أشخاص مصرعهم فى الحرائق التى تجتاح لبنان، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني بمساندة من الجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها، ودفعت ضخامة الحرائق بيروت إلى طلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران، وهو ما استجابت له بعض الدول مثل الأردن وقبرص .

اختتم مؤتمر "أزمة سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى" الذى نظمه المركز المصرى للدراسات، أمس الثلاثاء، أعماله ببيان جاء فيه أن استمرار أزمة السد دون حل سيترتب عليه آثار سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، وتفرض على المجتمع الدولى والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد من سعى الوزارة فى تطبيق محددات المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات وما يتم تداوله غير صحيح، أن الوزارة تتلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أى مراحل جديدة حتى الآن.

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، إحالة أوراق 4 عاطلين إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الأول من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل 3 من قوة شرطة منيا القمح وإصابة مواطن .

لقى شخصان بينهما سيدة، مصرعهما، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ أثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بنفق الشهيد "أحمد حمدي" بمحافظة السويس.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه.

مع دقات الثامنة صباح يوم الأحد الماضى، فجر أحد العمال من رجال الحفائر بالبعثة الأثرية المصرية العاملة فى جبانة العساسيف غربى محافظة الأقصر مفاجأة لقيادات البعثة بظهور جزء من تابوت خلال قيامه بالحفر، وهرع الجميع من كل صوب وحدب وتجمعوا حول المنطقة فى ثوانٍ وبدأوا فى العمل بكل حرفية ودقة لإخراج التابوت بالكامل، وفوجئوا بالكنز الكبير والخبيئة العظيمة، حيث أخرجوا أول 7 توابيت خلال 3 ساعات من العمل، ثم واصل العمل ليكتشفوا أن التوابيت تعدت الـ14 تابوتا حتى بعد الظهر، وظلوا يعملون حتى أخرجوا 29 تابوتا كاملا دون خدوش أو كسور فى الجوانب، وجميعها متراصة أعلى بعضها البعض.

أثار جنون الهارب عبد الله الشريف بمجرد علمه أن أهل منطقته في الإسكندرية يدلون بآرائهم فيه ويكشفون أسرار رحلته وبدايته وتحوله من شاب بسيط في الإسكندرية إلى إرهابي على قنوات الإخوان، فخرج عبد الله الشريف على قنوات الجزيرة وأخواتها من القنوات الممولة من قطر وتركيا، ليدعي أن هناك قوات أمنية تقتحم منزله وتجبر أهله على التسجيل معها.

أصدر الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي فى السودان، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بأن الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي سيتقدمون بمشروع قانون اليوم لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على سوريا.

أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، عزم بلاده على موقفها من ناحية وقف تصدير الأسلحة لتركيا، مناديا بضرورة موقف أوروبى مشترك ضد العمليات العسكرية التركية فى سوريا.

نشرت المنصة الإلكترونية المعنية بأخبار السياحة AFAR تقرير بعنوان "أفضل 10 وجهات سياحية نموا في العالم"، واستعرض الموقع قائمة تضم الدول التى تشهد زيادات كبيرة فى عدد السائحين.

بعدما أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، تصنيع الطائرة المدنية الأسرع من الصوت لرجال الأعمال "بزنس جت" لنقل المسافين، صناعة روسية عربية فما هي مواصفات الطائرة الجديدة؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎر على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

هى "علياء" فى "صمت القصور"، و"حياة" فى "مواطن ومخبر وحرامى"، و"جميلة" فى "مذكرات مراهقة"، و"وفاء" فى "عايز حقى"، و"كريمة" فى "الجزيرة"، و"فريدة" و"لوليا" فى "الفيل الازرق2" أسماء شخصياتها قد تتشابه كثيرا معها فهى علياء تقف على القمة بأعمالها، وجميلة ووفية وكريمة فى طباعها، وحياتها الانسانية والفنية.

أربك قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك لدواعٍ أمنية، الذى كان مقررا له السبت المقبل لأجل غير مسمى، حسابات أندية الدورى الممتاز، التى طالبت بضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع وتأجيل الجولة الرابعة بالكامل أسوة بناديى القمة، فى الوقت الذى طالب فيه بعض الأندية باستكمال المسابقة مهما كانت العواقب، مؤكدين أن الخسارة من التأجيل ستكون أكبر بكثير من عدم اللعب.

تعرض الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، إلى حادث سير خلال توجهه إلى ملعب تدريب "السيتى" مساء اليوم الأربعاء.

حقق منتخب الجزائر، بطل كأس أمم أفريقيا الأخيرة، رقمًا قياسيًا جديدا بالحفاظ على سجله خاليًا من أى هزيمة على مدار 16 مباراة متتالية بعد الفوز على كولومبيا وديا بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء على ملعب بيار موروا فى فرنسا.