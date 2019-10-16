موجز الحوادث.. حبس قاتلى سائق الخانكة.. وتأجيل قضية "لواء الثورة"

نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم الأربعاء، عددا كبيرا من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:
مريض نفسى يصيب 4 أشخاص بسلاح ابيض فى أوسيم
مبيد حشرى يتسبب فى تسمم 3 أشخاص بالصف ومصرع أحدهم
حبس قاتلى سائق الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تأجيل نظر طعن المتهمين فى "أحداث المغارة" بسوهاج لجلسة 18 ديسمبر
تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 23 أكتوبر
6 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بواقعة وفاة مواطن داخل قسم الجيزة
ضبط 6340 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة × 24 ساعة
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