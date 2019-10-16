موجز أخبار الاقتصاد.. تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

كتب أحمد حمادة

شهد عالم الاقتصاد والمال فى مصر عدة أحداث وأخبار تم نشرها على "اليوم السابع" كان من أهمها ، تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية باستثمارات 210 مليون يورو ، وبحث وزيرة الاستثمار مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون بالبنية الأساسية والتحول الرقمى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعلن 1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 – 2018 ، اضافة الى اسعار الدولار وأسعار الذهب

رأست وزارة البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وبتكلفة استثمارية 210 مليون يورو

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى،

أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 41 شركة خاضعة لرقابتها، بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف، وذلك خلال 15 يوماً، وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق عن معدل الزيادة فى انتاج محصول القمح والتي بلغت 1.6% وذلك لعام 2017-2018.

حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

قال خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان، إن الشركة تتبنى مبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة اليونيدو وجمعية قطن مصر، لزراعة القطن المصرى بإحدى حقولها بكفر الشيخ وفقاً لمعايير الاستدامة، وذلك بهدف الارتقاء بالقطن المصرى، وعودته لمكانته كذهب أبيض

دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.19جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.

ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.85 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019، لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات اليوم فى سوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.