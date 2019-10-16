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منظمة الصحة العالمية: لاقيود على السفر أوالتجارة مع السودان بسبب الكوليرا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:54 م
منظمة الصحة العالمية: لاقيود على السفر أوالتجارة مع السودان بسبب الكوليرا مريض كوليرا ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد أى قيود على السفر أو التجارة مع السودان، بسبب انتشار الكوليرا هناك.

وأعربت المنظمة - فى بيان اليوم الأربعاء - عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الإصابة بـ (الكوليرا) خاصة مع الارتفاع المستمر لحالات المشتبه بها منذ عام 2016 وفى ظل الفيضانات والأضرار الواسعة التى لحقت بالبنية التحتية مؤخرا.. مشيرة إلى تفشى المرض جراء العواصف والفيضانات فى 15 من أصل 18 ولاية سودانية.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن ولاية (النيل الأزرق) هى أحدى الولايات المتأثرة، وتشترك فى الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان إلا أنه لا يوجد حاليا أى دليل على انتشار المرض عبر الحدود.. محذرة من أن خطر الانتشار هو مصدر قلق أكبر فى المناطق الواقعة أسفل نهر النيل (بما فى ذلك الخرطوم).

وأشارت إلى أن الحكومة السودانية استجابت بسرعة للكشف عن الحالات، ويجرى تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة من قبل السلطات الوطنية بدعم من الشركاء لاحتواء تفشى المرض .

ونوهت المنظمة إلى أنه تم الإبلاغ عن 278 حالة مشتبه بها فى ولاية النيل الأزرق، وخمس محليات فى ولاية (سنار) وتم التأكيد من 28 عينة من أصل 42 تم اختبارها فى المختبر الوطنى للصحة العامة.. لافتة إلى أنه تم إطلاق حملة للتطعيم الفموى بدعم من التحالف العالمى للقاحات والتحصين، بهدف استهداف 1.6 مليون شخص فى ولايتى (سنار) و(النيل الأزرق) .

 

 


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