مليار شخص حول العالم مصابون بآلام فى الظهر.. أرقام فى اليوم العالمي للعمود الفقري

كتبت أمل علام

كشف موقع boldsky إنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمود الفقري في 16 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى التركيز على زيادة الوعي بألم الظهر ومشاكل العمود الفقرى.

وقال الموقع، يشارك في هذا الحدث المهنيين الصحيين والمدافعين عن الصحة العامة وخبراء إعادة التأهيل والمرضى في جميع أنحاء العالم، موضوع 2019 لليوم العالمي للعمود الفقري هو "Get Spine Active". إنه يسلط الضوء على أهمية رعاية عمودك الفقري من خلال الحفاظ على نشاطك والحفاظ على وضعية جيدة.





اليوم العالمى للعمود الفقرى

يقدر أن مليار شخص يعانون من آلام الظهر، وتعتبر آلام الظهر هي واحدة من أكثر مشاكل العمود الفقري شيوعا التي تؤثر على جميع الفئات العمرية، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، يعاني حوالي 80% من البالغين من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم. تاريخ يوم العمود الفقري العالمي..

تم إطلاق اليوم العالمي للعمود الفقري لأول مرة في عام 2012 من قبل الاتحاد العالمي لتقويم العمود الفقري، وشدد على أهمية وضع ونشاط العمود الفقري الصحي، الذي يشجع الوعي بالجسم ويقلل الألم اليومي للعمود الفقري للشخص.



افى يومه العالمى

أهداف اليوم العالمي للعمود الفقري..

زيادة الوعي حول صحة العمود الفقري واضطرابات العمود الفقري داخل مجتمع الرعاية الصحية متعدد التخصصات بين صانعي القرار في السياسة العامة والعامة، لتطوير نهج متعدد التخصصات، لتخفيف عبء الاضطرابات بالعمود الفقرى، وتشجيع النقاش المستمر حول عبء اضطرابات العمود الفقري، فعندما يكبر الشخص، يكون عرضة للأوجاع، والآلام في العمود الفقري من وقت لآخر.

وأضاف الموقع، إنه مع وجود أكثر من 60 مفصل، يجب أن يعمل العمود الفقري بشكل صحيح حتى يتمكن من حماية الحبل الشوكي والأعصاب.

النشاط البدني اليومي يمكن أن يمنع المفاصل في العمود الفقري من الأوجاع والآلام، في هذا اليوم العالمي للعمود الفقري، تأكد من الحفاظ على نشاطك، والحفاظ على حركة عمودك الفقري للحفاظ على المرونة ومنع آلام الظهر.