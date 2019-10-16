سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مكتوم بن محمد يعلن دبى 25% من وسائل نقلها ذاتية القيادة بحلول 2030

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 ص
مكتوم بن محمد يعلن دبى 25% من وسائل نقلها ذاتية القيادة بحلول 2030 الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، مؤتمر دبى العالمى للتنقّل ذاتى القيادة، كما كرّم الفائزين فى "تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة"، الذى تنظّمه هيئة الطرق والمواصلات فى دبى بحضور ما يزيد على 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر من 20 دولة حول العالم، لاستعراض التقنيات الحديثة ومناقشة ووضع إطار عام للتشريعات المتعلقة بالنقل الذاتى، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وكان فى استقبال نائب حاكم دبى لدى وصوله لمقر المؤتمر بمركز دبى التجارى العالمى، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات.

 

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فى تدوينة نشرها فى حسابه الرسمى عبر "تويتر": "قبل عامين أطلقت دبى استراتيجيتها للتنقل الذكى ذاتى القيادة، واليوم يجتمع أبرز الخبراء والمطوّرين فى العالم لتبادل الأفكار الخاصة بالتنقل الذاتى وتأثيراتها الاقتصادية، دبى مدينة متقدمة، وستحوّل 25% من وسائل نقلها إلى ذاتية القيادة بحلول 2030".

 


دبى

الإمارات

ذاتية القيادة

هيئة الطرق والمواصلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة