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مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات فى هجوم لطالبان بشاحنة ملغومة بأفغانستان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:37 ص
مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات فى هجوم لطالبان بشاحنة ملغومة بأفغانستان حركة طالبان - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئولون إن انتحاريا من حركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 27 اليوم الأربعاء، عندما فجر شاحنة ملغومة قرب مقر للشرطة في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان، إن مقاتلى طالبان استخدموا شاحنة كبيرة فى الهجوم الذى وقع في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وقال أسد الله دولت زاي المتحدث باسم حاكم الإقليم إن 20 تلميذا بمدرسة دينية بين المصابين.

وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع استمرار عمال الانقاذ فى البحث وسط حطام المباني التي دمرها الانفجار.

 


افغانستان

سيارة ملغومة

حركة طالبان

انفجار

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