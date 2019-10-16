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مصرع 7 أشخاص بينهم 4 طيارين إثر تحطم مروحية للجيش الأفغانى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:03 ص
مصرع 7 أشخاص بينهم 4 طيارين إثر تحطم مروحية للجيش الأفغانى تحطم مروحية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الثلاثاء، مصرع سبعة أشخاص، بينهم أربعة طيارين، إثر تحطم مروحية أثناء تنفيذ طلعة تدريبية.

 

وقال المتحدث باسم فيلق "شاهين" بالجيش الأفغانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - "إن طائرة هليكوبتر من طراز MI-17 تحطمت هذا المساء بسبب مشكلة فنية"، لافتا إلى أن المروحية التابعة للوحدة 777 من الجيش الأفغانى تحطمت خلال تنفيذ طلعة تدريبية.

 

وأشار البيان إلى أن المروحية غادرت مجمع فيلق شاهين وكانت فى طريقها إلى مطار بلخ لكنها تحطمت فى دوراهى هيرتان لدى هبوطها اضطراريًا بسبب عطل فني.

 

وكان المتحدث باسم الفيلق شاهين بالجيش الأفغانى فى الشمال، حنيف رضائي، قد أرجع، فور وقوع الحادثة، سبب تحطمها إلى أنه عطل فني، وأضاف: "حتى الآن ليس لدينا معلومات إضافية حول مهمة المروحية ووجهتها وعدد الأشخاص اللذين كانوا على متنها، كل هذه الأمور غير واضحة لغاية الساعة".


تحطم مروحية

أفغانستان

طائرة

مطار بلخ

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