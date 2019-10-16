سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مصدر عراقى: هناك ضغوط غربية لنقل معتقلى داعش إلى السجون العراقية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:30 م
مصدر عراقى: هناك ضغوط غربية لنقل معتقلى داعش إلى السجون العراقية القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر سياسى عراقى، إن هناك ضغوطًا غربية بهدف نقل معتقلى داعش إلى العراق، محذرًا من فرارهم حتى لا تكون الأراضى العراقية مقصدهم الأول.

وأضاف المصدر - وفقًا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء "أن دولًا غربية تضغط منذ يومين؛ بهدف الموافقة على نقل معتقلى (داعش) إلى العراق"، موضحًا أن الحكومة ستنظر فى هذا الموضوع.

وتابع قائلًا: "أن هناك خطرًا من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضى العراقية هى مقصدهم الأول".

وأشار إلى أن هناك جوانب عدة منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالى من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم فى السجون العراقية، رغم أن الدول التى تمتلك سجناء من (داعش) لدى قوات سوريا الديمقراطية قدمت عروضًا للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة بأسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل، نفى مستشار الرئيس العراقى برهم صالح موافقة الأخير على نقل 13 ألف داعشى إلى العراق، مشيرًا إلى أن صالح رفض أن تكون أرض العراق مكبًا لما تبقى من (داعش) تحت أية ذريعة.

 


العراق

معتقلو داعش

قوات سوريا الديمقراطيه

السجون العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لودريان: سازور العراق لوضع آليات محاكمة مقاتلى داعش الأجانب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:07 م

البنتاجون: سنواصل التعاون مع الأكراد للقضاء على داعش

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:11 ص

مجلس الشيوخ الأمريكى: هجوم تركيا يهدد سنوات من المكاسب الصعبة ضد داعش

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:36 م

أسرى الدواعش.. قنابل موقوتة على خط النار.. القوات الأمريكية تنقل داعشيات من معسكرات الأكراد خوفا من فرارهن.. انتقادات لدول أوروبا لرفضها استلام مواطنيها المنضمين للتنظيم.. و"عروس داعش" الأشهر من القتلة الأجانب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة