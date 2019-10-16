مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات فلسطينية غرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

خط مستوطنون إسرائيليون فجر اليوم ،الأربعاء، شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات عدد من سيارات المواطنين الفلسطينيين فى قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين تسللوا فجرا، إلى منطقة المغشى الواقعة أمام المستوطنة فى القرية، وأعطبوا إطارات ما يقارب 15 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين.

ووفق معطيات نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلى، فقد نفذت خلال العام الماضى 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

واعتقل الأمن الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذى واجه استنكارا من الجماعات اليهودية المتطرفة واتهامات لجهاز الشاباك الاسرائيلى باستخدام العنف خلال التحقيق.