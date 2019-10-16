مستشار الأمن القومى اليونانى: لا نخطط لإرسال سفن إلى مضيق هرمز

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أعلن الفريق بحري ومستشار الأمن القومي في حكومة اليونان الكساندروس دياكوبولوس، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تخطط لإرسال سفن إلى مضيق هرمز بسبب عدم وجود مثل هذه الإمكانيات.

وقال دياكوبولوس -في حديث خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على هامش منتدى "الأمن العالمي – 2019"- "تمتلك اليونان أكبر أسطول تجاري في العالم، لذا فإن جزءًا من اهتماماتنا الحيوية هو أن يكون لدينا طرق بحرية مفتوحة للشحن، ولكن الحقيقة هي أنه ليس لدينا الكثير من السفن، بالإضافة إلى ذلك، لدينا مشاكل مع جيراننا، مع تركيا".

وأوضح أن اليونان ترغب بإرسال سفن إلى مضيق هرمز، مشيراً إلى أن "هذه المبادرة تأتي من الولايات المتحدة، وقد توصلت فرنسا الآن إلى مبادرة مماثلة باسم الاتحاد الأوروبي، والتي نود الانضمام إليها، لكن في الحقيقة ليست لدينا فرقاطات لإرسالها إلى هناك، وسنترك السفن في بحر إيجة".

وأعلنت فرنسا في الـ23 من يونيو، عن رغبتها اتخاذ "مبادرة" جديدة بالتعاون مع ألمانيا وبريطانيا من أجل خفض التصعيد في منطقة الخليج وتأمين سلامة الملاحة البحرية.

وأرسلت وزيرة الخارجية الفرنسية، فلورنس بارلي، في أوائل أكتوبر، طلبًا لليونان لمشاركة البحرية اليونانية في مبادرة الأمن الأوروبي في الخليج، ولم يتم تلقي رد رسمي بعد من أثينا. كما اقترحت الولايات المتحدة، في وقت سابق، على أثينا، إرسال سفن يونانية إلى مضيق هرمز.