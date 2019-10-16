سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولو الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يعربان عن قلقهما من الوضع فى سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:22 م
مسئولو الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يعربان عن قلقهما من الوضع فى سوريا الجيش التركى
نيويورك: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب مستشار الأمم المتحدة الخاصة المعنى بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينج، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، كارين سميث عن قلقها إزاء الوضع الحالى فى شمال شرق سوريا عقب العدوان التركى.

وقال المستشاران الخاصان، فى بيان، الأربعاء، إن "المدنيين السوريين ما زالوا يعيشون فى واحدة من أسوأ الصراعات فى عصرنا، مع الانتهاكات المتكررة لحقوقهم الأساسية والحماية المكفولة بموجب القانون الدولى، يعرض هذا التصعيد الأخير للصراع المدنيين مرة أخرى لخطر جسيم. قدمت مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، بما في ذلك مزاعم حول عمليات إعدام بإجراءات "موجزة"، بحسب وصف البيان، وأفادت الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى أن ما لا يقل عن 160,000 مدنى قد شردوا خلال الأيام الستة منذ بدء العملية العسكرية. "

وشدد المستشاران الخاصان على أن السلطات التركية وكافة أطراف الصراع فى سوريا، بحاجة إلى ضمان الامتثال الوثيق للالتزامات القانونية بحماية المدنيين. هذه هي مسؤولية الفاعلين الدوليين وغير الدوليين، ولا ينبغى إجبار أى من المدنيين على مغادرة منازلهم على غير إرادتهم، وفضلا عن هذا، فإن عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية ومتى كانت الظروف آمنة لهم ليقوموا بذلك على نحو مستدام.

كذلك فقد حث المستشاران الخاصان المجتمع الدولى، ومجلس الأمن خاصة، إلى بذل المزيد من أجل دعم مسؤولية حماية المدنيين فى الصراع السورى، إن الإخفاقات المتكررة لمجلس الأمن فى أن يتحدث بصوت موحد وأن يتحرك لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر انتهاكات جسيمة، تخالف مبدأ المسؤولية عن الحماية، وهو التزام قطعته كل الدول الأعضاء على نفسها.

وجدد المستشاران الخاصان الدعوة إلى وقف التصعيد وإلى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية قائلين إن "الكثير والكثير من المدنيين قد صاروا بالفعل ضحايا للجرائم الشنيعة في سوريا منذ بداية الصراع في 2011 ولا يزال ملايين السوريين معرضين لخطر تلك الجرائم، وإلى أن يتم التوصل لحل سياسى مستدام للأزمة، يكون فيه لكل المجتمعات فى البلاد صوت وتكون حقوقهم محمية بموجبه، فإن خطر الجرائم الفظيعة واقعا".   

 

 

 

 


الابادة الجماعية

سوريا

تركيا

الامم المتحدة

العدوان التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة