مسؤولان: أمريكا "قلقة للغاية" من حمل سفن صينية للنفط الإيرانى

رويترز

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يحذر شركات الشحن الصينية من إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بسفنها لإخفاء شحنات نفط إيرانية بما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "نبعث بالكثير من الرسائل لشركات الشحن، لا تريدون فعل هذا، الأمر لا يستحق... إنه سلوك خطير للغاية وغير مسؤول".

والصين هى أكبر دولة لا تزال تشترى النفط الإيرانى بعدما أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض العقوبات على الخام الذى يعد سلعة التصدير الإيرانية الرئيسية. وشدد ترامب العقوبات فى مايو فى مسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في 25 سبتمبر على خمسة صينيين ووحدتين تابعتين لشركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية قائلة إنها شحنت خاما إيرانيا بما يعد انتهاكا للعقوبات.