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مزارعات كفر الشيخ يستقبلن بالزغاريد وفد "اليونيدو" لإنتاج قطن أفضل (صور)

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:41 م
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن بالزغاريد وفد "اليونيدو" لإنتاج قطن أفضل (صور) مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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استقبل عدد كبير من المزارعات بحقول إنتاج القطن صنف جيزة 92 بمزرعة مسير قطاع الإنتاج بسخا فى كفر الشيخ، وفد منظمة اليونيدو "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" بالزغاريد، وهن يحملن القطن المصرى، وأصرت عضوات المنظمة على التقاط صور تذكارية مع المزارعات.

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (20)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

وأكد الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن بسخا، أن هذه المبادرة تهدف إلى عودة القطن المصري إلى عرشه ومكانته العالمية.

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (5)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

وأضاف "يحيى"، أن هذه المبادرة تهدف طوال الموسم إلى إقامة العديد من الندوات والتدريبات بالمحافظات المنتجة للقطن، لنقل أفضل التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القطن للمزارعين، وكيفية قيام المزارع بها للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، ومن أهدافها تقليل نسب الملوثات فى القطن المصرى، ومن أهمها عدم حياكة الأكياس بخيوط السيزال والتي تلوث القطن المصرى، وتضيف عيوبا فى نسيج القماش الخارج منه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، وعدد كبير من أساتذة الجامعات وأصحاب شركات الغزل والنسيج، وكبار المزارعين بالمحافظات.

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (1)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (2)
من أجل قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (3)
وفد اليونيدو 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (4)
وفد اليونيدو فى كفر الشيخ

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (6)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (7)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (8)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (9)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (10)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (11)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (12)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (13)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (14)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (15)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (16)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (17)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 
 
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (18)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل (19)
مزارعات كفر الشيخ يستقبلن وفد اليونيدو لإنتاج قطن أفضل 

 

 

القطن

القطن المصرى

كفر الشيخ

انتاج القطن

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