مريض نفسى يصيب 4 أشخاص بسلاح ابيض فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مريض نفسى، لاتهامه بالاعتداء على والديه، وشخصين أخرين بسلاح أبيض بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد إصابة 4 اشخاص، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض.

انتقل المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى محل الواقعة، وتبين أن مهتز نفسا، أصيب بحالة هياج، فأصاب والديه، وعاملين، تصادف مرورهما بمحيط مسكنه، بواسطة سلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.