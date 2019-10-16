مرتكب جريمة قتل سائق توك توك يعترف: مزقت جسده بسبب "موبيل"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عاطل أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بواقعة ارتكابه لجريمة قتل سائق توك توك، موضحا أن المجنى عليه اختلف معه على سعر هاتف محمول، بعد بيعه للسائق وعندما عاد إلى القاتل حاول النقاش معه حول قيمته، والتفاوض على سعره مرة أخرى، فتطورت إلى مشاجرة وقام العاطل بطعنه بمطواة حتى فارق الحياة، وهرب إلى القليوبية ولكن تمكن ضبط المباحث من القبض عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا قسم شرطة المطرية، بإشارة من مستشفى المطرية التعليمى يفيد استقبالها "ا.س.ب" 26 سنة سائق توك توك ( توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن ).

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، و"ع.س.م" 19 سنة عاطل ومقيم الخانكة / قليوبية بسبب خلافات حول قيمة هاتف محمول، وقام المتهم ببيعه للمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابة أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.