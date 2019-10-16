مدير عام الألكسو: مصر قلب العرب ونسعى دوما إلى توطيد أواصر التعاون معها

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أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، أن المنظمة تسعى دوما إلى توطيد أواصر التعاون مع مصر، قائلا "إن مصر قلب العرب وفى عيون المنظمة " .

وأوضح الدكتور محمد ولد أعمر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة العرب المنعقد فى (تونس)، أنه يجرى حاليا التحضير لمؤتمر وزراء التعليم العالى العرب الذى سيعقد فى (القاهرة) خلال الفترة من 23 وحتى 25 ديسمبر المقبل، معربا عن أمله فى أن يتمخض هذا المؤتمر عن نتائج مثمرة.

وأكد ولد أعمر، أن المنظمة تمكنت من تحقيق الكثير من أهدافها المنشودة، لكنها مع ذلك تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات التى تسعى إلى التغلب عليها، مشيرا إلى أن هذه التحديات هى ذاتها التى تواجهها الأمة العربية والموروث الثقافى العربي، وهى ذات طابع ثقافى وتعليمى وتربوي، إلا أنه شدد على أن المنظمة ستكون دوما شريكا فاعلا للأمة العربية فى التغلب على هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن المنظمة تعكف حاليا على تحضير إستراتيجيتها الجديدة 2023/2028، والتى ستمتلك رؤية إشرافية جديدة تحقق آمال الدول العربية والمواطن العربى بشكل عام.

وهنأ مدير عام منظمة الألكسو الشعب التونسى، على انتخاب رئيس جديد للبلاد، لافتا إلى أن الوعى التونسى هو ما مكن من إنجاز هذا العرس الديمقراطي، معربا عن أمله فى أن يعم الأمن والأمان تونس وسائر دول العالم العربى.

يشار، إلى أن المؤتمر المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة العرب انطلق صباح اليوم بتونس، لبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالسياحة الثقافية والمقدمة من قبل وزارة الشئون الثقافية التونسية، إلى جانب مناقشة تقرير حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية.