مدير الإدارة المركزية للمعاشات من الشرقية: نسعى لتقديم خدمة لائقة للمواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد عصام محمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتأمينات والمعاشات، أن الإدارة تسعى بكل الطرق لتطوير منظومة الأداء وتقديم خدمة لائقة للمواطنين من أصحاب المعاشات انطلاقاً من حرص الدولة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية له، وشعبان علي محمود مدير عام المنطقة بالشرقية، لبحث ومناقشة سبل تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد ورود شكاوى من أصحاب المعاشات تفيد ببطء إجراءات استخراج المعاشات.

ووجه محافظ الشرقية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج المعاشات والتيسير على كبار السن والمعاقين، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين وتطبيق منظومة الشباك الواحد والأخذ بأساليب التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

وأكد المحافظ، ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في قطاع التأمينات والمعاشات وتوفير سبل الراحة لهم، والاستماع لشكواهم والعمل على تلبيتها فوراً، وتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.