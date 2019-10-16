محكمة فرنسية تغرم 8 نشطاء للمناخ 500 يورو لحملهم صورة ماكرون بشكل ساخر

كتب أحمد علوى

حكمت محكمة الجنح فى باريس اليوم الأربعاء، بتغريم ثمانية من نشطاء البيئة، تتراوح اعمارهم بين 23 و36 عاما، بـ500 يورو لكل منهم، لتجاوزات صدرت ضد رئيس الجمهورية أيمانويل ماكرون.

وحمل نشطاء المناخ المتهمون فى فرنسا، صور الرئيس الفرنسى معكوسة وهو ما يعتبر إهانة لرئيس الدولة.

وكان المدعي العام في باريس قد طلب غرامة قدرها تتراوح بين 500 و 1000 يورو، ضد المتهمين الثمانية، وذلك لمن ليس لهم أى سجل جنائى.

وبالفعل كان النشطاء الثمانية قد اعترفوا بالوقائع التي ارتكبت خلال يومي 21 و 28 فبراير، خلال فعاليات تخص المناخ.