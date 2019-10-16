محافظ دمياط ترأس لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

دمياط - معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الاسكان الاقتصادى والصناعى والأولى بالرعاية.

وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى مديريتى المالية والاسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام حيث بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان وكذلك القرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان.

ووجهت المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بعمل حصر شامل لكافة الوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية و عمل دراسة لتحديد الأولويات والمستحقين كما وجهت أيضاً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برصد الوضع الراهن بعمارات السكن الاقتصادى بالمدينة والبالغ عددها 17 عمارة مؤكدة على مدير مديرية الإسكان بسرعه الانتهاء من إجراءات بناء عمارتين بعزبة البرج إحداهما اقتصادية والأخرى أولى بالرعاية وكذلك عمارة واحدة بفارسكور.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمعاينة الحالة الهندسية للعمارات الخاصة بالإسكان الاقتصادى والصناعى وإعداد تقارير فى حالة الحاجة الى الترميم أو تنفيذ الإزالة وكذلك التأكيد على سداد المستحقات الخاصة بالإسكان الاقتصادى وكذا عمل بحث دورى كل ستة أشهر لبيان المستحقين للوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.