محافظ بنى سويف: 13 ألف أسرة جديدة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة

بنى سويف هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه يتابع مع مسؤولى التضامن الاجتماعى موقف بطاقات فيزا برنامج تكافل وكرامة، بعد أن تسلمت المديرية "مؤخرا" عدد 13713 بطاقة فيزا برنامج تكافل وكرامه كدفعة جديدة، ما بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة، للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة وليس لديهم أى نشاط تجاري

وأكد المحافظ فى بيان له أنه كلف مسؤولى التضامن بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم هذه البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية فى كل وحدة محلية، مشددا على متابعة ملف الفيز المتوقفة مع الوزارة مع إعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا السياق أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن" أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ" فقد بدأت المديرية توزيع الفيزات على إدارات التضامن بالوحدات المحلية، حيث تم تسليم عدد (1263) فيزا لإدارة مركز بنى سويف،وعدد (970)فيزا لإدارة بندر بنى سويف،وعدد(2429)فيزا لادارة ببا،وعدد (2720) فيزا لإدارة الواسطى،وعدد (1740) لإدارة الفشن،وعدد (2300) فيزا لإدارة ناصر،وعدد (1076) فيزا لإدارة اهناسيا،وعدد (1215) لإدارة سمسطا،وذلك لتسليمها إلى مكاتب ووحدات التضامن الاجتماعى لتسليمها للمستفيدين من البرنامج بكافة مراكز ومدن المحافظة .