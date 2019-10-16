سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: 13 ألف أسرة جديدة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:06 م
محافظ بنى سويف: 13 ألف أسرة جديدة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه يتابع مع مسؤولى التضامن الاجتماعى موقف بطاقات فيزا برنامج تكافل وكرامة، بعد أن تسلمت المديرية "مؤخرا" عدد 13713 بطاقة فيزا برنامج تكافل وكرامه كدفعة جديدة، ما بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة، للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة وليس لديهم أى نشاط تجاري

 

وأكد المحافظ فى بيان له أنه كلف مسؤولى التضامن بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم هذه البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية فى كل وحدة محلية، مشددا على متابعة ملف الفيز المتوقفة مع الوزارة مع إعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

 

وفى هذا السياق أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن" أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ" فقد بدأت المديرية توزيع الفيزات على إدارات التضامن بالوحدات المحلية، حيث تم تسليم عدد (1263) فيزا لإدارة مركز بنى سويف،وعدد (970)فيزا لإدارة بندر بنى سويف،وعدد(2429)فيزا لادارة ببا،وعدد (2720) فيزا لإدارة الواسطى،وعدد (1740) لإدارة الفشن،وعدد (2300) فيزا لإدارة ناصر،وعدد (1076) فيزا لإدارة اهناسيا،وعدد (1215) لإدارة سمسطا،وذلك لتسليمها إلى مكاتب ووحدات التضامن الاجتماعى لتسليمها للمستفيدين من البرنامج بكافة مراكز ومدن المحافظة .

 

 


بنى سويف

تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعي

فيزا تكافل وكرامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة