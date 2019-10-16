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محافظ بنى سويف: الموافقة على 827 طلبا وتحرير 156 عقد تقنين لأراضى أملاك الدولة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:58 م
محافظ بنى سويف: الموافقة على 827 طلبا وتحرير 156 عقد تقنين لأراضى أملاك الدولة اجتماع محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أن إجمالى عدد الطلبات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن" بلغ 827 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التى تم تحريرها إلى 156عقد ابتدائى موزعةبواقع 125 عقد لأراضي "مباني"،و 31 عقد زراعة، مشيرا إلى أنه تم فحص 7186 طلب تقنين ،وجارى البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.

 

وترأس محافظ بنى سويف اجتماع اللجنة العليا رقم (32) للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف،اللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوى مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،وسمر فتحى مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة،والتى ضمت مسؤولى لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

 

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومى لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.


بنى سويف

أراضى بنى سويف

تقنين الأراضى

أملاك الدولة

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