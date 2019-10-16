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محافظ القاهرة: الدولة حققت طفرة ونقلة حضارية فى ملف تطوير العشوائيات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:30 م
محافظ القاهرة: الدولة حققت طفرة ونقلة حضارية فى ملف تطوير العشوائيات منطقة تل العقارب
كتب محمود حسين

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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة حققت طفرة وإنجازات كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأضاف "عبد العال"، خلال استقبال وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب فى زيارته لمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، اليوم الأربعاء، أن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية التى تم تطويرها وتحويلها إلى منطقة حضارية توفر فيها الدولة سكن آدمى للمواطنين، وهذه المنطقة متوفر فيها كل الخدمات من مدارس وخدمات صحية وغيرها.

 

وتابع محافظ القاهرة: "المواطنون الذين كانوا يعيشون فى المناطق العشوائية حاليا يعيشون فى هذه المنطقة المصممة على أحدث طراز، وبدأ المواطن يتعايش مع البيئة الحضارية، وكل المشكلات التى كانت تواجههم فى بداية المشروع والتسكين لم تعد موجودة، والناس هنا يحافظون على النظافة، ولا توجد دولة فى العالم توزع شقق مفروشة وجاهزة للمواطنين، فهناك طفرة حضارية تحققا وإنجازات فى ملف تطوير العشوائيات".

 

واستطرد عبد العال: "الناس التى كانت تعيش فى المنطقة التى أزيلت استضافتهم المحافظة فى مساكن تابعة لها، حتى تم تسكينهم فى المنطقة بعد تطويرها، والدولة كانت حريصة على أن تكون المنطقة مصممة على الطراز المعمارى الذى يتناسب مع مصر القديمة".

 

وقال محافظ القاهرة، إنه تم تجهيز منطقة الروضة و تم مراعاة الظروف الاقتصادية لسكان منطقة تل العقارب سابقا، وتم التنفيذ فى وقت قياسى خلال سنه ونصف من بدء التطوير، وعدد الوحدات بمنطقة الروضة 815 وحدة سكنية، ووالمبانى على طراز إسلامى، فى ظل اهتمام الدولة بالمواطن، وتم توصيل المرافق من الغاز والكهرباء وغيرها، وهناك شركة أمن ونقطة شرطة، وهناك مرحلة ثانية للمشروع، سيتم عمل مكتبة ومركز شباب وحضانة، وتم التسليم لعدد 580 أسرة، ويستكمل التسكين على مراحل.

 

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسرى المغازى، وخالد عبد العزيز فهمى، وكيلى اللجنة، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي.

 


الاسكان

العشوائيات

تل العقارب

البرلمان

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