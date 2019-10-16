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محافظ الغربية يشهد احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات 6 أكتوبر بالمركز الثقافى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:38 ص
محافظ الغربية يشهد احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات 6 أكتوبر بالمركز الثقافى محافظ الغربية يشهد احتفالات حرب أكتوبر فى طنطا
الغربية عادل ضرة

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شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية احتفال محافظة الغربية والهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة الذكرى الـ ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة.

وأقيم الحفل بالمركز الثقافي بطنطا بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم عرض أوبريت غنائي بعنوان "قلب الدلتا" ثم فقرات غنائية وطنية لفريق كورال الأطفال والشباب واستعراضات بالية للأطفال.

وخلال الحفل قدم محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة كما قدم التهنئة لمواطني الغربية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي الذى يتواكب مع انتصارات أكتوبر، مقدماُ الشكر لكل من شارك في هذه الاحتفالية، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان.

وعلى هامش الاحتفال؛ أفتتح محافظ الغربية ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فناني الغربية ٢٠١٩ للفنون التشكيلية.

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محافظ الغربية

رئيس جامعة طنطا

رئيس هيئة الثقافة

إحتفالات أكتوبر

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