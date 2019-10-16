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مجلس الأعمال المصرى الكندى: أزمة الكهرباء كانت ستؤدى إلى كارثة اقتصادية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:53 م
مجلس الأعمال المصرى الكندى: أزمة الكهرباء كانت ستؤدى إلى كارثة اقتصادية الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن أزمة انقطاعات الكهرباء التى كانت تعانى منها مصر حتى عام 2014 كانت ستؤدى إلى أزمة اقتصادية و مشاكل ضخمة للمواطن.
 
وأضاف رسلان خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الاقتصاد والتنميه" التى تنظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور وزير الكهرباء و عدد من الوزراء السابقين، أن الحكومة المصرية وضعت روشتة سليمة لازمة الكهرباء نجحت فى تحويل العجز فى الشبكة الى فاءض يومى بالشبكة.
 
وأشار، أن ما تم انجازه فى قطاع الكهرباء نجح فى ان تتحول مصر الى جسر لنقل الطاقة للعالم من خلال مشروعات الربط الكهربائي ، مشيرا إلى عدد السنوات التى تحقق خلالها هذا  الانجاز لا يتعدى اصابع اليد الواحد وهو ما لم يحدث فى تاريخ الكهرباء سواء فى مصر او بالعالم.
 
ومن المقرر أن تناقش الندوة كيف تحولت أزمة الكهرباء فى مصر إلى ميزة يمكن استغلالها فى دفع عجلة التنمية الأقتصادية من خلال الأعتماد على استراتجيات للتوسع فى مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن و الاستثمارات و المشروعات القومية الكبرى.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مجلس الأعمال المصرى الكندى

مشروعات الكهرباء

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