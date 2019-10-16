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مبيعات التجزئة الضعيفة تلقى بظلالها على الاقتصاد الأمريكى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:01 م
مبيعات التجزئة الضعيفة تلقى بظلالها على الاقتصاد الأمريكى متجر
رويترز

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انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر ما يشير إلى أن الضعف الذي يقوده قطاع الصناعات التحويلية قد يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا، ليبقي الباب مفتوحا أمام خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأتى مؤشرات تراجع الانفاق الاستهلاكي التى أعلنتها وزارة التجارة اليوم الأربعاء فى أعقاب تقارير هذا الشهر تكشف عن نمو متواضع للوظائف وأنشطة قطاع الخدمات في سبتمبر.

ونزلت مبيعات التجزئة 0.3% الشهر الماضى مع تراجع إنفاق الأسر على السيارات ومواد البناء والهوايات والمشتريات عبر الإنترنت، وهذا أول انخفاض منذ فبراير.

وجرى تعديل بيانات أغسطس آب لتظهر نمو مبيعات التجزئة 0.6 % وليس 0.4% كما جاء في وقت سابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تصعد مبيعات التجزئة 0.3 % في سبتمبر.

وبالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.1%.


مبيعات التجزئة الأمريكية

الصناعات التحويلية

البنك المركزي الأمريكي

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