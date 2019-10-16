مباحث مطروح تضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى

تلقي اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمني من ضبط "ح ع ع"- مواليد 1995، عاطل، مقيم في مطروح وبحوزته 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 130 جرام وضبط "م ع ا "- مواليد 1980، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 16 قرص لعقار الترامادول المخدر.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قســـم شرطة براني، والقوة المرافقة، إثناء المـــرور الأمني من ضبط "ب ن ع"- مواليد 1997، مقيم في مطروح- وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتمكنت وحدة مباحث قســـم شرطة العلمين، من ضبط " م ت ن"- مواليد 1991، عاطل، مقيم في الإسكندرية - وبحوزته 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 120 جرام،وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.