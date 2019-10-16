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مباحث مطروح تضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:46 م
مباحث مطروح تضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى مخدرات - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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تمكن ضباط مباحث أقسام شرطة الحمام ومطروح والعلمين ، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم  مواد مخدرة، وبحوزة متهم آخر سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

تلقي اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمني من ضبط "ح ع ع"- مواليد 1995، عاطل،  مقيم في مطروح وبحوزته 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 130 جرام وضبط "م ع ا "- مواليد 1980، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 16 قرص لعقار الترامادول المخدر.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قســـم شرطة براني، والقوة المرافقة، إثناء المـــرور الأمني من ضبط "ب ن ع"- مواليد 1997، مقيم في مطروح- وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتمكنت وحدة مباحث قســـم شرطة العلمين، من ضبط " م ت ن"- مواليد 1991، عاطل،  مقيم في الإسكندرية - وبحوزته 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 120 جرام،وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة. 

 

 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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